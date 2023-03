Terremoto al GF Vip: “Quattro concorrenti con il cellulare”, parla l’ex gieffina (Di lunedì 6 marzo 2023) Dana Saber scatena il panico: rivelazioni scottanti sul cast del GF Vip. Nella Casa alcuni cellulari? Al GF Vip esplode nuovamente il cellulare gate. Nella casa più spiata d’Italia risuona l’allarme telefoni e questa volta a sganciare la bomba è l’ex gieffina Dana Saber. La modella di origini marocchine è stata una delle concorrenti meno apprezzate di questa edizione e verosimilmente non solo di questa. La Saber però nel corso della sua permanenza all’interno del loft di Cinecittà ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha dato una ulteriore prova di ciò nel corso delle scorse ore, quando si è lasciata andare a rivelazioni più che scottanti su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo Dana infatti alcuni gieffini avrebbero avuto il vantaggio di poter utilizzare il cellulare, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Dana Saber scatena il panico: rivelazioni scottanti sul cast del GF Vip. Nella Casa alcuni cellulari? Al GF Vip esplode nuovamente ilgate. Nella casa più spiata d’Italia risuona l’allarme telefoni e questa volta a sganciare la bomba èDana Saber. La modella di origini marocchine è stata una dellemeno apprezzate di questa edizione e verosimilmente non solo di questa. La Saber però nel corso della sua permanenza all’interno del loft di Cinecittà ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha dato una ulteriore prova di ciò nel corso delle scorse ore, quando si è lasciata andare a rivelazioni più che scottanti su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo Dana infatti alcuni gieffini avrebbero avuto il vantaggio di poter utilizzare il, ...

