Terremoto 2009, condannati ministeri Interni e Infrastrutture maxi risarcimento per vittime greche (Di lunedì 6 marzo 2023) L'Aquila - Un maxi risarcimento alla famiglia di nazionalità greca per i danni legati alla morte nel Terremoto dell'Aquila del 2009 del giovane figlio universitario, per le lesioni dell'altra figlia salva per miracolo ma anche per la depressione e lo stato di prostrazione permanente di madre, padre e della stessa figlia: il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato il Ministero dell'Interno e il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti a risarcire oltre 1,9 milioni di euro ai familiari per la scomparsa di Vasileios Koyfolias in un palazzo di via Campo di Fossa crollato totalmente nel Terremoto dell'Aquila del 2009, e per le lesioni di sua sorella Dionysia uscita miracolosamente viva dopo essere rimasta sotto le macerie con suo fratello. Nella sentenza del ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) L'Aquila - Unalla famiglia di nazionalità greca per i danni legati alla morte neldell'Aquila deldel giovane figlio universitario, per le lesioni dell'altra figlia salva per miracolo ma anche per la depressione e lo stato di prostrazione permanente di madre, padre e della stessa figlia: il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato il Ministero dell'Interno e il Ministero per leed i Trasporti a risarcire oltre 1,9 milioni di euro ai familiari per la scomparsa di Vasileios Koyfolias in un palazzo di via Campo di Fossa crollato totalmente neldell'Aquila del, e per le lesioni di sua sorella Dionysia uscita miracolosamente viva dopo essere rimasta sotto le macerie con suo fratello. Nella sentenza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nuovaradio603 : Il tribunale civile dell'Aquila ha condannato i ministeri degli interni e delle infrastrutture a risarcire quasi 2… - whoisangie68 : RT @Moonlightshad1: Meloni valuta di fare il CdM a Cutro come berlusconi che nel 2009 portò il G8 a L’Aquila dopo il terremoto e dopo che a… - simoventurini1 : RT @Moonlightshad1: Meloni valuta di fare il CdM a Cutro come berlusconi che nel 2009 portò il G8 a L’Aquila dopo il terremoto e dopo che a… - waltergianno : ?? L'inchiesta sul #Covid19 in #Italia mi pare la stessa che fu aperta contro i sismologi dopo il #terremoto in… - decreation : RT @Moonlightshad1: Meloni valuta di fare il CdM a Cutro come berlusconi che nel 2009 portò il G8 a L’Aquila dopo il terremoto e dopo che a… -