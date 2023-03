Terna prima e unica azienda in Italia certificata per tutte le attività di compliance (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – Terna è l’unica azienda in Italia ad avere ottenuto la certificazione ISO (InTernational Standards Organization) 37301:2021 riconosciuta da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento, estesa a tutte le “compliance obligation” rilevanti delle principali società del gruppo (Terna Rete Italia, Terna Energy Solutions e Terna Plus). La certificazione, rilasciata da IMQ, Istituto Italiano del Marchio di Qualità, al termine dell’iter di valutazione, riconosce al gestore della rete elettrica nazionale la capacità di garantire non solo processi conformi alle normative nazionali ed europee, ma anche un’importante opportunità di crescita della cultura della ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA –è l’inad avere ottenuto la certificazione ISO (Intional Standards Organization) 37301:2021 riconosciuta da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento, estesa ale “obligation” rilevanti delle principali società del gruppo (ReteEnergy Solutions ePlus). La certificazione, rilasciata da IMQ, Istitutono del Marchio di Qualità, al termine dell’iter di valutazione, riconosce al gestore della rete elettrica nazionale la capacità di garantire non solo processi conformi alle normative nazionali ed europee, ma anche un’importante opportunità di crescita della cultura della ...

