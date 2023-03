Terminate le riprese di NCIS Los Angeles, primi dettagli sul finale di serie con una missione speciale per Hetty (Di lunedì 6 marzo 2023) NCIS Los Angeles ha chiuso ufficialmente i battenti. Le riprese della quattordicesima nonché ultima stagione si sono concluse. Il finale andrà in onda sulla rete americana CBS in due episodi distribuiti domenica 21 maggio (posticipando di una settimana dalla data prevista). Parlando con Parade.com al party per la fine delle riprese, lo showrunner R. Scott Gemmill ha affermato di quanto sia stato difficile scrivere un finale soddisfacente per il pubblico poiché sa che, dopo quattordici stagioni, “ci sono così tante aspettative, e come puoi essere all’altezza? La sua soluzione è stata quella di avvicinarsi al finale della serie “personaggio per personaggio” e cercare di mettere tutti in “un ottimo posto nella loro vita” prima che la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)Losha chiuso ufficialmente i battenti. Ledella quattordicesima nonché ultima stagione si sono concluse. Ilandrà in onda sulla rete americana CBS in due episodi distribuiti domenica 21 maggio (posticipando di una settimana dalla data prevista). Parlando con Parade.com al party per la fine delle, lo showrunner R. Scott Gemmill ha affermato di quanto sia stato difficile scrivere unsoddisfacente per il pubblico poiché sa che, dopo quattordici stagioni, “ci sono così tante aspettative, e come puoi essere all’altezza? La sua soluzione è stata quella di avvicinarsi aldella“personaggio per personaggio” e cercare di mettere tutti in “un ottimo posto nella loro vita” prima che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... straykids_italy : [#Info] 230306 Secondo un articolo su Naver, la JYPE ha confermato che le riprese dell'MV per il nuovo comeback de… - mauriziokomar : @KratosCurr94 @twinky33 @LaBombetta76 ma cosa dici? la prima tv 1934, le prime sperimentazioni 1939, nel '40 le pri… - ParliamoDiNews : Can Yaman, riprese di El Turco con Greta Ferro Terminate: Torna in Italia? - Mariagenn59 : Sono terminate le riprese della serie TV 'El Turco', prodotta da Can Yaman e prodotta da Ay Yapim, a Budapest. Nell… - Mariagenn59 : Prima foto di Can Yaman e della sua nuova compagna Greta Ferro Sono terminate le riprese della prima stagione della… -