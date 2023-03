Terme di Caracalla | scontro auto-scooter | muore una prof

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023) La donna, che insegnava scienze in un liceo di Prati, viaggiava sul motorino –mortale alledi. Una donna,essoressa di scienze al liceo Dante di Prati, è rimasta vittima sabato mattina di un incidente stradale. Laviaggiava su unoche si è scontrato con un’mobile. La docente, Serenella Sparapano, che aveva 65 anni di età, era molto nota tra gli studenti del Dante, dove insegnava da anni. Loè accaduto poco prima delle ore 8 in viale Guido Baccelli, vicino al viale delle. La ragazza italiana alla guida della Punto si è fermata giustamente e ha sùbito chiamato i soccorsi, ma per laessoressa non c’è stato più nulla da fare.