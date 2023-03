Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDNewsCalabria : Tenta di eludere le videocamere per disfarsi di ingombranti, 42enne beccato -

La fuga perun controllo dei carabinieri, lo speronamento della pattuglia durante l'inseguimento, poi il tentativo di investire un militare e due colpi esplosi da un carabiniere che feriscono il ...... nel transitare in via del Principio, hanno notato a bordo di un'auto una donna che, alla loro vista, ha tentato di invertire la marcia peril controllo.... alla richiesta dei documenti d'identità, prima ha dichiarato di non averli con sé, in seguito ha fornito false generalità, tentando diil controllo. Gli agenti, insospettiti dalle ...

Tenta eludere controllo Carabinieri, ferito conducente auto - Cronaca Agenzia ANSA

La fuga per eludere un controllo dei carabinieri, lo speronamento della pattuglia durante l'inseguimento, poi il tentativo di investire un militare e due colpi esplosi da un carabiniere che feriscono ...Tenta di eludere il controllo della Polizia con un'inversione di marcia tra Torre del Greco e Torre Annunziata. La 25enne salernitana A.P. è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupef ...