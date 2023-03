Tennis: Torneo Indian Wells. Djokovic si è cancellato dal tabellone (Di lunedì 6 marzo 2023) Il serbo, non vaccinato per il Covid, aveva bisogno di una deroga per entrare negli Usa ROMA - Ora è ufficiale: Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Il fuoriclasse serbo, si ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Il serbo, non vaccinato per il Covid, aveva bisogno di una deroga per entrare negli Usa ROMA - Ora è ufficiale: Novaknon giocherà il Masters 1000 di. Il fuoriclasse serbo, si ...

Tennis: Torneo Indian Wells. Djokovic si è cancellato dal tabellone Negli ultimi giorni a favore di 'Nole' e della concessione di questa deroga si erano espressi il direttore del torneo di Indian Wells, Tommy Haas, la Federtennis Usa e l'ex Top 10 John Isner. Ma non ...

Tennis: Djokovic salta Indian Wells perché non vaccinato Il numero 1 del Mondo Novak Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells, che scatta mercoledì all'Indian Wells Tennis Garden e durerà fino al 19 marzo: senza vaccino con ...

Non è vaccinato, Novak Djokovic escluso dal torneo di Indian Wells Rifiutato il visto al campione: gli Usa hanno esteso fino all'11 maggio l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero ...