Tennis: Sara Errani vince l’ITF di Arcadia e ritorna in top 100 dopo oltre quattro anni (Di lunedì 6 marzo 2023) dopo più di quattro anni Sara Errani ritorna a farsi strada tra le prime 100 del ranking WTA. L’ex numero 1 d’Italia vince il torneo ITF W60 di Arcadia, negli Stati Uniti, e si riprende quel che le era mancato dal 15 ottobre 2018, quando uscì dal novero delle giocatrici con due cifre alla voce classifica (quando non è una). L’azzurra, in realtà, avrebbe voluto festeggiare in migliore maniera questo traguardo, perché l’olandese Arantxa Rus, sua avversaria nella finale, non è scesa in campo dopo che l’inizio era stato rinviato a causa della pioggia. Challenger Pune 2023, Luca Nardi deve arrendersi a Max Purcell nella Finale in India Nel corso del torneo, la romagnola, testa di serie numero 1, non ha sostanzialmente mai incontrato ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023)più dia farsi strada tra le prime 100 del ranking WTA. L’ex numero 1 d’Italiail torneo ITF W60 di, negli Stati Uniti, e si riprende quel che le era mancato dal 15 ottobre 2018, quando uscì dal novero delle giocatrici con due cifre alla voce classifica (quando non è una). L’azzurra, in realtà, avrebbe voluto festeggiare in migliore maniera questo traguardo, perché l’olandese Arantxa Rus, sua avversaria nella finale, non è scesa in campoche l’inizio era stato rinviato a causa della pioggia. Challenger Pune 2023, Luca Nardi deve arrendersi a Max Purcell nella Finale in India Nel corso del torneo, la romagnola, testa di serie numero 1, non ha sostanzialmente mai incontrato ...

