Tennis, il ranking Atp di inizio Marzo: Nadal superato, cala Musetti (Di lunedì 6 marzo 2023) E' stato pubblicato il ranking Atp di lunedì 6 Marzo. Non mancano le novità nella top 20 in attesa di Indian Wells e Miami Tante le novità presenti nel primo ranking Atp di Marzo, pubblicato lunedì 6 Marzo alla conclusione dei tornei di Dubai, Acapulco e Santiago del Cile che hanno preceduto il primo Masters della stagione, al via da mercoledì 8 Marzo a Indian Wells. Lorenzo Musetti (granTennistoscana.it)In California non ci sarà Novak Djokovic. Al serbo non è stata concessa la deroga per l'ingresso negli Usa senza il vaccino contro il Covid-19. Nole si ritrova così nella stessa situazione dello scorso quando ha dovuto saltare il Double Sunshine (Indian Wells più Miami) per lo stesso motivo. Il serbo, sconfitto in semifinale a Dubai da Medvedev, è ...

