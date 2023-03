Tennis | Djokovic non farà gli Indian Wells | gli Usa negano l’accesso ai no vax

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il numero uno delmaschile Novaksi è ritirato dal BNP Paribas Open 2023 di. A riferirlo gli organizzatori. “Con il suo ritiro, Nikoloz Basilashvili entra in campo”, ha twittato il torneo californiano senza fornire ulteriori dettagli.non può attualmente entrare negli Stati Uniti in quanto non è vaccinato contro la Covid-19. All’inizio della settimana la USTA (USAssociation) e gli organizzatori degli US Open avevano sostenuto che il 22 volte vincitore di slam sarebbe potuto entrare negli Usa per partecipare ai tornei di questo mese, nonostante il fatto che non fosse vaccinato. Gli Stati Uniti richiedono che gli stranieri che entrano nel Paese siano vaccinati contro il Covid-19 senza la possibilità di fornire un risultato negativo del test ...

ilgufoEU : RT @Agenzia_Ansa: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, essendogli… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ci risiamo: Novak Djokovic non potrà partecipare al Masters 1000 di tennis a Indian Wells perché non è vaccinato contro il Cov… - drking_77 : Ho sempre pensato di alcuni calciatori campioni in campo ma non brillanti fuori che siano cmq dotati di intelligenz… - GiaPettinelli : Tennis: alt Usa a Djokovic non vaccinato, salterà Indian Wells - roZZZZZZZZo : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al…

KARIM SAHIB Serbia's Novak Djokovic reacts during his match with Russia's Daniil Medvedev (not pictured) at the ATP Dubai Duty Free Tennis Championship semi-final match in Duba ...The 35-year-old, who won a 22nd grand slam title at the Australian Open in January, had received backing from the US Open and United States Tennis Association. A statement on the US Open Twitter feed ...