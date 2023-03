Tennis | Bassetti su decisione Usa per Djokovic | “Condivido la scelta | in America rigidi su tutte le vaccinazioni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’infettivologo, Matteo, ha commentato ladegli Usa di vietare l’ingresso nel paese alta Novak, perchè non vaccinato contro il Covid-19. Queste le sue parole ai microfoni di Adnkronos Salute, nelle quali spiega di condividere la: “Gli Usa sono così per tutto, se ti vuoi iscrivere a scuola e non hai fatto i vaccini non ti prendono. E’ un atteggiamento fermo che. Sonosullee non riguarda solo il Covid. Uno può pensare che sia anacronistico, ma è corretto nei confronti di una battaglia contro le malattie infettive e non solo per il Covid. Alla faccia di chi dice che l’Italia ha discriminato i no-vax, vadano a dirlo agli Usa”. SportFace.