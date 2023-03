Tennis: Atp. Djokovic mantiene vetta del ranking, Sinner leader azzurro (Di lunedì 6 marzo 2023) Medvedev e Rune migliorano la loro classifica, Sonego torna tra i top 60 ROMA - Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone Atp rankings, la classifica mondiale che si basa sui migliori risultati ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Medvedev e Rune migliorano la loro classifica, Sonego torna tra i top 60 ROMA - Novakladei Pepperstone Atps, la classifica mondiale che si basa sui migliori risultati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... al35479958 : RT @ilventomatteo: Il delirio non accenna a capitolare - paoloangeloRF : Musetti scende, sale Berrettini: il ranking Atp aggiornato - RassegnaZampa : #Tennis Non è vaccinato: niente Indian Wells per Djokovic - sportface2016 : #AtpSantiago, #Jarry vince nella città natale: battuto in tre set #Etcheverry in finale - Eurosport_IT : Per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic salterà il Masters 1000 di Indian Wells ????? #EurosportTENNIS |… -