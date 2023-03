Tennis, Adriano Panatta: “Sinner vincerà uno Slam. Berrettini, non serve essere asceti per vincere” (Di lunedì 6 marzo 2023) Due giorni fa, il 4 marzo, è stata celebrata la giornata mondiale del Tennis. L’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) ha ascoltato, proprio in occasione di questa particolare festività, Adriano Panatta, l’ultimo italiano ad essersi portato a casa un trofeo dello Slam. Panatta ha parlato un po’ dei grandi talenti italiani, tra cui Matteo Berrettini, riprendendo il discorso di Nicola Pietrangeli in cui affermava che il romano stava pensando più alla pubblicità che al proprio gioco: “Voglio bene a Nicola, ha 89 anni, lasciamo parlare. Comunque io non sono mai stato un monaco trappista ma non me la sono cavata male in quanto a risultati in campo, mi pare. Dove sta scritto che un campione debba fare una vita da asceta?“. Il discorso si sposta poi su Jannik Sinner, ed il ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Due giorni fa, il 4 marzo, è stata celebrata la giornata mondiale del. L’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) ha ascoltato, proprio in occasione di questa particolare festività,, l’ultimo italiano ad essersi portato a casa un trofeo delloha parlato un po’ dei grandi talenti italiani, tra cui Matteo, riprendendo il discorso di Nicola Pietrangeli in cui affermava che il romano stava pensando più alla pubblicità che al proprio gioco: “Voglio bene a Nicola, ha 89 anni, lasciamo parlare. Comunque io non sono mai stato un monaco trappista ma non me la sono cavata male in quanto a risultati in campo, mi pare. Dove sta scritto che un campione debba fare una vita da asceta?“. Il discorso si sposta poi su Jannik, ed il ...

