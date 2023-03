Televoto GF VIP, chi sarà primo finalista tra Nikita, Oriana, Antonella, Tavassi, Micol, Andrea e Davide? Sondaggi e percentuali (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, l’avventura nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, continua. E ci avviciniamo, molto lentamente, verso la finale, che sembrava così lontana. I concorrenti, infatti, sono lì, tra quelle quattro mura di Cinecittà, da metà settembre e sotto i riflettori si stanno facendo conoscere e amare dal pubblico a casa. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri ed equilibri sempre più precari. A tutto questo, ovviamente, si deve aggiungere il Televoto, parte centrale della trasmissione di Alfonso Signorini. E questa volta al Televoto al GF VIP sono finiti tanti concorrenti, ben sette, ma solo uno di loro diventerà il primo finalista di questa edizione, la più lunga della storia. Chi sarà il fortunato? Nikita, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Sarah Altobello, l’avventura nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, continua. E ci avviciniamo, molto lentamente, verso la finale, che sembrava così lontana. I concorrenti, infatti, sono lì, tra quelle quattro mura di Cinecittà, da metà settembre e sotto i riflettori si stanno facendo conoscere e amare dal pubblico a casa. Tra storie d’amore, confronti accesi, scontri ed equilibri sempre più precari. A tutto questo, ovviamente, si deve aggiungere il, parte centrale della trasmissione di Alfonso Signorini. E questa volta alal GF VIP sono finiti tanti concorrenti, ben sette, ma solo uno di loro diventerà ildi questa edizione, la più lunga della storia. Chiil fortunato?, ...

