Telefonini | smartphone e iPhone | il momento della vera rivoluzione

Il telefonino compie quarant'anni (per la precisione, domani). Era infatti il 6 marzo 1983 quando l'americana Motorola lanciava sul mercato un ingombrante – rispetto agli standard odierni, era lungo 25 centimetri e pesava 800 grammi, mentre gli ultimi modelli di iPhone sono lunghi circa 13 cm e pesano meno di 200 grammi – telefono cellulare, il DynaTAC 8000X, il progenitore degli smartphone di cui tutti oggi non possiamo fare a meno (basti vedere le crisi d'astinenza dei disperati col telefonino scarico). Con la sua lunga antenna nera rigida, quasi un buffo pennacchio, sembrava un walkie-talkie. Ma aveva una ricca pulsantiera, consentiva conversazioni di trenta minuti (un gran sollievo sui mezzi pubblici, dove oggi si è funestati dai logorroici con gli auricolari), poteva memorizzare trenta numeri e, lasciato in standby, per caricarsi completamente ...

