Teatro Romano, l’8 marzo ingresso gratuito per le donne: due visite guidate (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mercoledì 8 marzo 2023, Giornata internazionale della donna, su proposta del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata, propone due visite guidate (ore 9,00 – ore 11,00) , celebrando il genere femminile e, soprattutto, i suoi diritti acquisiti nel tempo con un excursus sulla figura della donna nel Teatro. Alle ore 10,00 con la partecipazione degli allievi del Convitto P. Giannone-Scuola primaria San ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mercoledì 82023, Giornata internazionale della donna, su proposta del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, l’per lein musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà. L’Area Archeologica deldi Benevento per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata, propone due(ore 9,00 – ore 11,00) , celebrando il genere femminile e, soprattutto, i suoi diritti acquisiti nel tempo con un excursus sulla figura della donna nel. Alle ore 10,00 con la partecipazione degli allievi del Convitto P. Giannone-Scuola primaria San ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JordianLleida : RT @ArtJordian: landscapes over time. Architecture. Verona dall'alto del teatro romano. #dailydrawings #artoftheday #artofinstagram #inkske… - ArtJordian : landscapes over time. Architecture. Verona dall'alto del teatro romano. #dailydrawings #artoftheday #artofinstagram… - paologiordano : RT @libricome: ?? Domenica 26 marzo: ?? @rosellapost e @LaLipperini, alle 11 in Spazio Risonanze ??@paologiordano e Teresa Ciabatti, alle 12… - silvianalon : RT @libricome: ?? Domenica 26 marzo: ?? @rosellapost e @LaLipperini, alle 11 in Spazio Risonanze ??@paologiordano e Teresa Ciabatti, alle 12… - LaLipperini : RT @libricome: ?? Domenica 26 marzo: ?? @rosellapost e @LaLipperini, alle 11 in Spazio Risonanze ??@paologiordano e Teresa Ciabatti, alle 12… -