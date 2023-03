Tartarughe Ninja | una città del Massachussets omaggia il celebre fumetto con un progetto molto costoso

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ildelleè statoto da una cittadina delcon un'iniziativa piuttosto costosa che coinvolge l'intera comunità locale. Unadel, Northampton, ha deciso di spendere 20 mila dollari di fondi per il rinnovo locale della comunità con alcuni tombini a tema. Questi soldi fanno parte di un pacchetto da 4 milioni che la cittadina sta ricevendo dall'American Rescue Plan, come stimolo dopo quanto accaduto con il COVID-19. L'idea di realizzare dei tombini a temaè funzionale a un impegno nel cercare di "rinvigorire le arti del centro", ere le celebrità locali. Secondo quanto riportato da ...

La Paramount ha diffuso in rete il trailer italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, film d'animazione basato sul noto franchise diretto da Jeff Rowe e Kyler Spears e prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver. I nomi dei doppiatori del cast stellare della pellicola CG animated sono stati confermati dal Presidente di Nickelodeon Animation e dai media statunitensi. Seth Rogen, che produce il film, sarà anche...

Il fumetto delle Tartarughe Ninja è stato omaggiato da una cittadina del Massachussets con un'iniziativa piuttosto costosa che coinvolge l'intera comunità locale.Oggi è uscito il primo teaser trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante e ha confermato la bontà di tutto l’interesse che è andato creandosi, non solo spazzando via le perplessità, ma soprattutto ...