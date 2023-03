Tartarughe Ninja | Caos Mutante | il trailer italiano del nuovo film

(Di lunedì 6 marzo 2023) Paramount Pictures Italia ha diffuso il primodi, ilanimato diretto da Jeff Rowe che arriverà nelle sale cinematografiche questa estate con unreboot dell’iconico leggendario franchise. Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu e Brady Noon daranno voce rispettivamente ai ruoli di Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Il quartetto è stato presentato da Seth Rogen, produttore e doppiatore del. Ilè prodotto da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Productions, con Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver che producono per Point Grey, in collaborazione con Ramsey Naito e Jason McConnell, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... androkyrie : un film delle tartarughe ninja con questa animazione? mi avete già - fumettologica : Il nuovo film animato delle Tartarughe Ninja - Ash71Pietro : Tartarughe Ninja: Caos Mutante - #trailer italiano e anticipazioni del reboot animato #MutantMayhem delle… - cineblogit : Tartarughe Ninja: Caos Mutante – trailer italiano e anticipazioni del reboot animato prodotto da Seth Rogen - Ash71Pietro : #TeenageMutantNinjaTurtles: #MutantMayhem - teaser #Trailer e anticipazioni del reboot animato delle Tartarughe Ni… -

A poche ore dalla presentazione di Seth Rogen (qui coproducer e tra le voce originali), avvenuta ai Nickelodeon Kids' Choice Awards, ecco che il film di animazione- Caos Mutante si mostra con un primo teaser trailer in italiano ! In attesa di sapere qualcosa di più sull'uscita prevista al cinema per l'agosto di quest'anno, gustiamoci queste ...Partiamo dai quattro protagonisti: lesaranno doppiate da Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raffaello). Rogen in ...- Caos Mutante - nuovo adattamento cinematografico del celebre cartone animato - debutterà al cinema ad agosto . In queste ore, Deadline ha quindi rivelato in esclusiva alcuni ...

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il trailer del film animato prodotto da Seth Rogen ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, scheda del film di Jeff Rowe e Kyler Spears, con le voci originali di Paul Rudd, Giancarlo Esposito e Rose Byrne, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecc ...Dall'eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante: ecco il trailer in italiano del film.