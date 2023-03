Tartarughe Ninja | Caos Mutante | il teaser trailer in italiano del nuovo film animato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : Tartarughe Ninja: Caos Mutante il trailer e il poster - androkyrie : un film delle tartarughe ninja con questa animazione? mi avete già - fumettologica : Il nuovo film animato delle Tartarughe Ninja - Ash71Pietro : Tartarughe Ninja: Caos Mutante - #trailer italiano e anticipazioni del reboot animato #MutantMayhem delle… - cineblogit : Tartarughe Ninja: Caos Mutante – trailer italiano e anticipazioni del reboot animato prodotto da Seth Rogen -

A poche ore dalla presentazione di Seth Rogen (qui coproducer e tra le voce originali), avvenuta ai Nickelodeon Kids' Choice Awards, ecco che il film di animazione- Caos Mutante si mostra con un primo teaser trailer in italiano ! In attesa di sapere qualcosa di più sull'uscita prevista al cinema per l'agosto di quest'anno, gustiamoci queste ...Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato il teaser trailer ufficiale in italiano di: Caos Mutante , il film diretto da Jeff Rowe e prodotto da Seth Rogen che ad agosto 2023 riporterà finalmente nelle sale cinematografiche il leggendario franchise. Nella versione ...Partiamo dai quattro protagonisti: lesaranno doppiate da Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raffaello). Rogen in ...

Dall'eterno adolescente Seth Rogen, ad agosto 2023 arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante: ecco il trailer in italiano del film.Tutto quello che c'è da sapere su Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, un nuovo reboot cinematografico animato delle Tartarughe Ninja.