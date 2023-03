Taranto in lutto | morto l’arcivescovo emerito Benigno Papa

(Di lunedì 6 marzo 2023) All’età di 87 anni èLuigi, originario di Spongano in provincia di Lecce. Lo ha comunicato Filippo Santoro, arcivescovo metropolita dipresso Casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca, luogo da lui scelto come dimora quando ha concluso il suo ministero pastorale per raggiunti limiti di età. In questi giorni le condizioni di salute di monsignorsi erano particolarmente aggravate e ieri monsignor Santoro ha amministrato i sacramenti impartendo la benedizione e assoluzione ‘in articulo mortis’. La camera ardente è stata allestita nella chiesa inferiore della concattedrale Gran Madre di Dio. I funerali si terranno domani, alle ore 16.00, in Concattedrale. ...

Chiesa in, è morto monsignor Benigno Luigi Papa . Arcivescovo emerito di, e vescovo della diocesi ionica dal giugno 1990 al novembre 2011, è scomparso nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo:

Morto monsignor Benigno Luigi Papa, ex arcivescovo di Taranto: era in coma da alcuni giorni, aveva 87 anni. I funerali martedì 7 marzo. Vescovo della città dal 1990 al 2011, era poi diventato vescovo emerito. Si è spento nella sua residenza Casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca.