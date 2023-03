Tante scene hot per Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi, ecco il cast di Supersex (Di lunedì 6 marzo 2023) Supersex sta prendendo forma e dopo le parole usate da Alessandro Borghi per descrivere i suoi ‘caldi’ giorni sul set, i fan non stanno più nella pelle. Chi ha seguito le news sui nuovi arrivi in casa Netflix sa bene che il protagonista di Suburra sta prestando il suo volto, e non solo, proprio al re del porno, Rocco Siffredi, per la serie Supersex, che racconterà le sue gesta e il suo mondo proprio per la piattaforma streaming. Ad alzare il velo sulla serie è nuovamente Netflix che sui social ha pubblicato la foto del cast in quella che sembra essere una vera e propria locandina con parte dei protagonisti. La foto ci ha permesso di conoscere i nomi di altri attori impegnati nella serie a cominciare dagli interpreti di Moana Pozzi e Schicchi. In particolare, sembra ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)sta prendendo forma e dopo le parole usate daper descrivere i suoi ‘caldi’ giorni sul set, i fan non stanno più nella pelle. Chi ha seguito le news sui nuovi arrivi in casa Netflix sa bene che il protagonista di Suburra sta prestando il suo volto, e non solo, proprio al re del porno,, per la serie, che racconterà le sue gesta e il suo mondo proprio per la piattaforma streaming. Ad alzare il velo sulla serie è nuovamente Netflix che sui social ha pubblicato la foto delin quella che sembra essere una vera e propria locandina con parte dei protagonisti. La foto ci ha permesso di conoscere i nomi di altri attori impegnati nella serie a cominciare dagli interpreti di Moana Pozzi e Schicchi. In particolare, sembra ...

