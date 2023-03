Tajani, l'Italia dia vita a un piano Mattei per l'Africa (Di lunedì 6 marzo 2023) "L'Italia dia vita a un piano Mattei per l'Africa". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a Tgcom 24. . 6 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "L'diaa unper l'". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonioa Tgcom 24. . 6 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E c’era chi diceva: “L’Italia è il Paese che amo” Come fare vergognare una nazione intera con la più totale e disar… - Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - sportface2016 : Incontro Italia-Emirati Arabi Uniti, il vicepremier #Tajani dona una maglia personalizzata della #Juventus allo sce… - ledicoladelsud : Migranti, Tajani “L’Italia non può affrontare l’emergenza da sola” - News24_it : Tajani, l'Italia dia vita a un piano Mattei per l'Africa -