Tajani | “Apriamo a decine di migliaia di migranti regolari | le nostre aziende ne hanno bisogno”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Dobbiamo favorire l’immigrazione regolare. Possiamo portaredidi immigratiin Italia, formati nei loro Paesi, perché lene”: il ministro degli Esteri Antonioapre sul tema deidopo il naufragio di Cutro mentre nel paese del Crotonese è in corso una via crucis per le vittime. “L’emergenza, dai vari fronti caldi di crisi, è il problema più grande che dovremo affrontare nei prossimi anni, forse decenni. E l’Italia, al di là delle speculazioni o delle polemiche politiche interne, non può farlo da sola”, spiega il numero due di Forza Italia in una intervista al Corriere della Sera, ricordando anche come il nostro Paese abbia “salvatoe ...