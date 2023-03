Ta gli artisti italiani più influenti del secondo Dopoguerra a livello internazionale, ha ideato e realizzato il Pav (Parco Arte Vivente) di Torino. La sua serie più nota è quella dei tappeti-Natura, in poliuretano, che mettevano in discussione il nostro rapporto con l'ambiente. Fin dagli Anni 60 (Di lunedì 6 marzo 2023) È morto a 80 Anni Piero Gilardi, maestro dell’Arte povera e tra gli artisti italiani più influenti del secondo Dopoguerra a livello internazionale. È noto in particolare per le sue sculture in poliuretano che ripropongono in maniera mimetica porzioni di ambiente Naturale (prati, sottoboschi, greti di fiume). Gilardi fu inoltre l’ideatore del PAV Parco Arte Vivente – Centro Sperimentale d’Arte Contemporanea, aperto a Torino nel 2008, luogo che condensa tutte le idee della sua ricerca attorno al rapporto Arte e Natura. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 marzo 2023) È morto a 80Piero Gilardi, maestro dell’povera e tra glipiùdel. È noto in particolare per le sue sculture inche ripropongono in maniera mimetica porzioni dile (prati, sottoboschi, greti di fiume). Gilardi fu inoltre l’re del PAV– Centro Sperimentale d’Contemporanea, aperto anel 2008, luogo che condensa tutte le idee della sua ricerca attorno al. ...

