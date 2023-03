Sylvester Stallone assente da Creed III, Michael B. Jordan spiega il motivo (Di lunedì 6 marzo 2023) L’assenza di Sylvester Stallone da Creed 3 ha colto di sorpresa alcuni fan della serie e ora è il regista e protagonista Michael B. Jordan a spiegare il motivo di questa scelta. Sylvester Stallone assente in Creed 3, per Michael B. Jordan “il DNA di Sly e di Rocky attraversa l’intera serie” Creed 3 è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) L’assenza dida3 ha colto di sorpresa alcuni fan della serie e ora è il regista e protagonistaB.re ildi questa scelta.in3, perB.“il DNA di Sly e di Rocky attraversa l’intera serie”3 è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elena_forleo : Sylvester Stallone si è aggiunto alla lista dei miei attori preferiti. 76 anni e far uscire Mercenari 4. - IPicche : @Florian98168458 Strano, non capisco; lo avrei definito il sogno proibito di ogni intenditrice. Bello come Brad Pit… - MauroVa52875661 : @pillolazzanera @ilprimoamor Questi sono tutt'altro che occhi cascanti e aspetto extraeuropeo. Se vuoi un cesso con… - DildoBaggjns : @msarigu72 Lui è il Sylvester Stallone italiano e non è per niente un complimento - FranceschiniAng : Creed III, Michael B.Jordan svela perché Sylvester Stallone e Rocky non sono nel film. -