Sventato un attentato-bomba contro l’editore filo-Putin | “Stessa dinamica dell’omicidio Dugina | è un gruppo legato a Kiev”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Un nuovo e misterioso, questa volta senza successo, colpisce un altro uomo vicino a Vladimir, dopo l’uccisione di Darya, la figlia delsofo ultranazionalista Alexander Dugin. I servizi di sicurezza di Mosca (Fsb) hanno infattiun agguato nei confronti di Konstantin Malofeev, editore della rete tv Tsargrad per cui lavorava la commentatrice uccisa da un agente ucraino nell’agosto scorso e grande sostenitore del leader del Cremlino. L’oligarca ultraortodosso ha risposto dicendo che queste intimidazioni non lo fermeranno e che continuerà a sostenere le sue “idee patriottiche”: “Spero che chi ha organizzato l’assassinio disarà scoperto e arrestato”, ha aggiunto il 48enne, inserito nell’elenco delle persone colpite da sanzioni nell’Unione europea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: Dietro lo sventato attentato all'oligarca ortodosso #Malofeev ci sono 'i terroristi della #Nato e i nazisti di #Kiev che… - 4maipiu4 : RT @ultimenotizie: Se i Paesi occidentali rimarranno in silenzio davanti all'attentato sventato all'uomo d'affari russo #Malofeev, denuncia… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Dietro lo sventato attentato all'oligarca ortodosso #Malofeev ci sono 'i terroristi della #Nato e i nazisti di #Kiev che… - Boske_DG : RT @ultimenotizie: Dietro lo sventato attentato all'oligarca ortodosso #Malofeev ci sono 'i terroristi della #Nato e i nazisti di #Kiev che… - ultimenotizie : Dietro lo sventato attentato all'oligarca ortodosso #Malofeev ci sono 'i terroristi della #Nato e i nazisti di… -

In mattinata il Servizio federale di sicurezza, Fsb , ha annunciato di averunai suoi danni. Stando alle ricostruzioni dell'Fsb a installare sotto l'auto di Malofeev l'ordigno che ...L'FSB (il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa ) hauncontro l'oligarca russo Konstantin Malofeev, proprietario del canale TV "patriottico" Tsargrad, uomo vicino a Vladimir Putin. L'uomo, che si definisce "oligarca ortodosso", è da ......03 Ucraina, Semen Kryvonos è il nuovo responsabile anticorruzione 12:00 Austin: "La caduta di Bakhmut non cambia le sorti della guerra" 11:53 Russia, Fsb: "uncontro l'oligarca ...

L'FSB sventa un attentato contro l’oligarca russo Konstantin Malofeev, uomo vicino a Vladimir Putin RaiNews

L'FSB (il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa) ha sventato un attentato contro l’oligarca russo Konstantin Malofeev, proprietario del canale TV “patriottico” Tsargrad, uomo vici ...L'Fsb annuncia di aver sventato un attentato ai suoi danni. A installare sotto l'auto dell'oligarca l'ordigno che avrebbe dovuto ucciderlo ...