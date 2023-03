“Supersex”: la serie su Rocco Siffredi destinata a conquistare il mondo (Di lunedì 6 marzo 2023) Life&People.it ” Cinquanta scene di sesso per sfidare il bigottismo”. Manca sempre meno alla relase di una delle serie tv più attese del 2023; uscirà prossimamente su Netflix “Supersex“, prodotto audiovisivo scritto e diretto da Francesca Maniere e la regia di Matteo Rovere, Francesco Carrozini e Francesca Mazzoleni. La serie, composta da 7 episodi e pronta ad essere distribuita in oltre 190 Paesi nel mondo tratterà la storia del pornodivo più importante di tutti i tempi, Rocco Siffredi, per l’occasione interpretato da un Alessandro Borghi in eccezionale spolvero. La storia del pornoattore approda nei device di tutti i continenti Una produzione destinata a far conoscere il talento e la sagacia del “nuovo” cinema italiano in tutto il mondo. Tutta ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 6 marzo 2023) Life&People.it ” Cinquanta scene di sesso per sfidare il bigottismo”. Manca sempre meno alla relase di una delletv più attese del 2023; uscirà prossimamente su Netflix ““, prodotto audiovisivo scritto e diretto da Francesca Maniere e la regia di Matteo Rovere, Francesco Carrozini e Francesca Mazzoleni. La, composta da 7 episodi e pronta ad essere distribuita in oltre 190 Paesi neltratterà la storia del pornodivo più importante di tutti i tempi,, per l’occasione interpretato da un Alessandro Borghi in eccezionale spolvero. La storia del pornoattore approda nei device di tutti i continenti Una produzionea far conoscere il talento e la sagacia del “nuovo” cinema italiano in tutto il. Tutta ...

