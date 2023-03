Sunak: "Chi arriva col gommone? Deportato in Ruanda" La Gran Bretagna dichiara guerra ai migranti irregolari (Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre l'Italia valuta misure per accogliere legalmente i miGranti, in seguito alla strage avvenuta sulle coste crotonesi settimana scorsa, costata la vita a 69 persone tra cui diversi bambini, la Gran Bretagna sta per prendere una direzione opposta: guerra all'immigrazione clandestina. Il primo ministro Sunak - si legge su Repubblica - ha annunciato la proposta che porterà a Westminister. Secondo il piano, chi sbarcherà da piccole imbarcazioni sarà sottoposto a deportazione in Ruanda. I miGranti che sbarcano nel Regno Unito sui gommoni non potranno fare richiesta di asilo. E’ la linea dura che il primo ministro porterà al Parlamento di Westminster, proponendo una legge che vieti ogni tipo di asilo per chi entra illegalmente nel Paese a bordo di piccole imbarcazioni. ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre l'Italia valuta misure per accogliere legalmente i miti, in seguito alla strage avvenuta sulle coste crotonesi settimana scorsa, costata la vita a 69 persone tra cui diversi bambini, lasta per prendere una direzione opposta:all'immigrazione clandestina. Il primo ministro- si legge su Repubblica - ha annunciato la proposta che porterà a Westminister. Secondo il piano, chi sbarcherà da piccole imbarcazioni sarà sottoposto a deportazione in. I miti che sbarcano nel Regno Unito sui gommoni non potranno fare richiesta di asilo. E’ la linea dura che il primo ministro porterà al Parlamento di Westminster, proponendo una legge che vieti ogni tipo di asilo per chi entra illegalmente nel Paese a bordo di piccole imbarcazioni. ...

