Sul tavolo del governo arriva la legge delega sulla riforma del Fisco (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, accorcia i tempi per portare sul tavolo del governo la legge delega sulla riforma del Fisco. “Penso di sì, siamo alle battute finali” ha replicato l’esponente del governo Meloni a chi chiedeva se la settimana prossima sarebbe stata quella buona per la sua approvazione. “Riusciremo entro metà marzo a portarla in Consiglio dei ministri, poi ci saranno i tempi parlamentari”, ha promesso a margine di un convegno dell’Ordine dei commercialisti di Milano. “Una prima parte riguarderà i principi”, con un armonizzazione di quelli dell’Unione europea, di quelli internazionali e dello Statuto dei contribuenti. In questa parte, in particolare, sarà prevista una “razionalizzazione degli interpelli”, l’istanza che il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, accorcia i tempi per portare suldelladel. “Penso di sì, siamo alle battute finali” ha replicato l’esponente delMeloni a chi chiedeva se la settimana prossima sarebbe stata quella buona per la sua approvazione. “Riusciremo entro metà marzo a portarla in Consiglio dei ministri, poi ci saranno i tempi parlamentari”, ha promesso a margine di un convegno dell’Ordine dei commercialisti di Milano. “Una prima parte riguarderà i principi”, con un armonizzazione di quelli dell’Unione europea, di quelli internazionali e dello Statuto dei contribuenti. In questa parte, in particolare, sarà prevista una “razionalizzazione degli interpelli”, l’istanza che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nell’incontro con Joe Biden di venerdì, sul tavolo anche il piano anti inflazione Usa che danneggia la Germania. Be… - cotrozzi_lisa : RT @VinzDeCarlo1: 28/02/2023 gen.Keith Kellogg:'combattere la Russia perché 'toglie un avversario strategico dal tavolo' senza 'usare trupp… - Faronna64 : RT @OArmiliato: ??Noi del CODS continuiamo a sostenere i capitoli contenuti nella vostra piattaforma unitaria oggi sul tavolo #facciamoloin… - merynga1981 : @Bidiberio @1V4vendetta Si ho visto la legge, non so che dirti. In tutti i bar, non terrazze chiuse su 3 lati, e ri… - lecler61c : RT @poesiadeimotori: Riflessioni al volo. La 1ª:la qualità dei tecnici RedBull. Aston Martin è andata,ha messo i soldi sul tavolo e ha fatt… -