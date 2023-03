Sul sito della Camera dei Deputati il ricordo del pittore valdianese, Monteforte (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ nato a Polla il 6 marzo 1849, Eduardo Monteforte, artista e pittore di paesaggi e marine, originario del salernitano, ricordato oggi dalla Camera dei Deputati sul cui sito internet istituzionale ne sono state ricordate le sue opere, alcune delle quali custodite proprio nel Palazzo Montecitorio sede della Camera a Roma. “Il 6 marzo 1849 a Polla (Salerno) nasce Eduardo Monteforte, pittore di paesaggi e di marine che si forma a Napoli, all’Istituto di Belle Arti. Le sue opere, in olio o in acquerello – si legge sul sito della Camera dei Deputati – hanno avuto successo soprattutto presso i mercanti francesi e inglesi. La ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ nato a Polla il 6 marzo 1849, Eduardo, artista edi paesaggi e marine, originario del salernitano, ricordato oggi dalladeisul cuiinternet istituzionale ne sono state ricordate le sue opere, alcune delle quali custodite proprio nel Palazzo Montecitorio sedea Roma. “Il 6 marzo 1849 a Polla (Salerno) nasce Eduardodi paesaggi e di marine che si forma a Napoli, all’Istituto di Belle Arti. Le sue opere, in olio o in acquerello – si legge suldei– hanno avuto successo soprattutto presso i mercanti francesi e inglesi. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? È in corso un nuovo tentativo di #phishing bancario che esorta la vittima al saldo di presunti contributi #INPS… - Agenzia_Ansa : Il cardinale e presidente della Cei interviene sul tema immigrazione e sulla continuità tra papa Benedetto XVI e Fr… - RaiNews : Dopodomani, 8 marzo: decine i musei aperti gratuitamente alle donne in tutta Italia, altrettante le iniziative. La… - Caterinax16 : RT @AntoniaLico: Eliminata la puntata di giovedì e tutte le clip dal sito è da ieri sera di clip sul sito non ne hanno messe più #GFvip che… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Sta bene l’uomo bisognoso di assistenza che si era allontanato il 3 marzo in provincia di #Napoli. I Carabinieri lo ha… -