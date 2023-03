Suicidio senatore Astorre, la procura di Roma disporrà l’autopsia (Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà disposta l’autopsia sul corpo del senatore Pd Bruno Astorre, morto lo scorso 3 marzo in un ufficio del Senato a palazzo Cenci a Roma. La procura di Roma indaga per istigazione al Suicidio, mentre si continua a raccogliere elementi per ricostruire gli ultimi giorni del senatore, che non avrebbe lasciato scritti prima di morire. Come ricostruisce il Corriere della Sera, i primi soccorsi erano stati chiamati alle 12.50 del 3 marzo, dopo che Astorre era stato ritrovato nel cortile interno del palazzo, dopo essersi buttato da una finestra al quarto piano. Secondo il Corriere, il senatore aveva già provato a togliersi la vita nel suo ufficio una settimana prima. su Open Leggi anche: Le risate e le incertezze ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Sarà dispostasul corpo delPd Bruno, morto lo scorso 3 marzo in un ufficio del Senato a palazzo Cenci a. Ladiindaga per istigazione al, mentre si continua a raccogliere elementi per ricostruire gli ultimi giorni del, che non avrebbe lasciato scritti prima di morire. Come ricostruisce il Corriere della Sera, i primi soccorsi erano stati chiamati alle 12.50 del 3 marzo, dopo cheera stato ritrovato nel cortile interno del palazzo, dopo essersi buttato da una finestra al quarto piano. Secondo il Corriere, ilaveva già provato a togliersi la vita nel suo ufficio una settimana prima. su Open Leggi anche: Le risate e le incertezze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega Senatore Bruno Astorre - Agenzia_Ansa : La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine sulla morte del senatore Bruno Astorre. I… - qnazionale : Morto Bruno Astorre, senatore del Pd. Ipotesi suicidio - Scrittomisto : Suicidio senatore Astorre: si indaga per istigazione. Disposta l'autopsia - looka76 : RT @CARLA78120656: Il SUICIDIO di un senatore PD negli uffici del Parlamento italiano deve far riflettere tutti i politici di ogni corrente… -