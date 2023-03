Strisce Blu | contratto scaduto prorogato alla Piparking a Qualiano

(Di lunedì 6 marzo 2023)blu:con un affidamento, il. Pubblicata la determina poche ore dopo il nostro articoloblu-ilquesta volta entro e non oltre il 28 agosto 2023, cioè dopo le elezioni. In questo modo tutti sono a pensiero tranquillo per la campagna elettorale. Speriamo non facciano propaganda anche su questo. Abbiamo spulciato di nuovo l’albo pretorio e, sorpresa delle sorprese, abbiamo troviamo la determina di affidamento (ma di fatto una proroga) pubblicata. L’atto risulta creato poche ore dopo il nostro articolo. Evidentemente siamo ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErnestTrappist : I comuni e le regioni ...perché non mettono dei guard rail almeno nei tratti sensibili?costano troppo?pazienza...8n… - puntodilucescam : - GVL42867714 : #roma io a chi parcheggia così in seconda fila davanti un posto libero farei una multa doppia, c’è anche il mancato… - enricogiammarco : @rscano @InfoAtac Sì. Io sono stato beta-tester ma l'ho usato per strisce blu e biglietti singoli - Roberto0366 : @chiaradicebugie Chiara, occhio che con troppa bamba diventi giallo/blu a strisce....?????? -

...abbiamo protocollate lo scorso mercoledì 01.03.2023 e poste alla sua attenzione affinché si adoperi per una più opportuna rimodulazione che preveda la rimozione delle già contrassegnate...L'Italia è il secondo Paese europeo in cui la sosta sullecosta meno. È quanto emerge da un'analisi firmata da EasyPark Group, compagnia specializzata nel mobile parking e presente presente in più di 20 paesi tra cui l'Italia, che ha preso in ...... resta di attualità, oggi più di ieri e chissà domani, a Napoli dove, per parcheggiare la propria auto, specie nel fine settimana, è d'obbligo non solo pagare il "grattino" per le, ma ...

Strisce blu gratis per un'ora: «Complicato usare le App» Alto Adige

A Perugi a anche gli ausiliari del traffic o possono staccare multe agli automobilisti indisciplinati vicino alle strisce blu. Ma i cittadini non ...Un lascito della pandemia: «Apparecchiare» i tavolini all’aperto per abbassare il rischio di contagi Covid è diventata un’opportunità per i locali. Strisce gialle invase per parcheggiare auto e moto.