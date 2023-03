Stretta sui fumatori: si va verso lo stop totale anche all’aperto. I divieti (Di lunedì 6 marzo 2023) stop alle sigarette, di ogni tipo, anche se fumate all’aperto. La bozza che contiene i divieti, già annunciati dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarebbe già pronta. Le nuove norme prevederebbero lo stop al fumo nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e anche nei parchi se sono presenti bambini e donne incinte. L’intenzione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 6 marzo 2023)alle sigarette, di ogni tipo,se fumate. La bozza che contiene i, già annunciati dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarebbe già pronta. Le nuove norme prevederebbero loal fumo nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici enei parchi se sono presenti bambini e donne incinte. L’intenzione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

