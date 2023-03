Stretta contro gli scafisti | Cdm a Cutro per affrontare l' emergenza migranti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lo aveva anticipato in occasione della missione ad Abu Dhabi, e adesso è ufficiale: Giorgia Meloni riunirà il Consiglio dei ministri giovedì pomeriggio a. Il governo al completo sarà quindi sul luogo della tragedia in cui domenica 26 febbraio hanno perso la vita decine di(finora 70 le vittime accertate) provenienti principalmente da Afghanistan, Pakistan, Siria e Iran. Il barcone era partito dal porto di Smirne per uno dei tanti viaggi della speranza sulla rotta turca, la più battuta daiprovenienti dai Paesi dell'area. Come riportato da LaPresse, l'ordine del giorno del Cdm ancora non è stato comunicato da Palazzo Chigi ma ovviamente sul tavolo ci sarà il dossier legato ai flussi migratori. La seduta, secondo quanto si apprende, non sarà solo di «presenza» e sarà incentrata su alcuni provvedimenti concreti, ...