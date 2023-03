Stralcio mini cartelle | si riaprono termini e modalità

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il Milleproroghe ha esteso la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando quanto previsto dalla manovra che prevedeva, senza un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi. Slitta al 31 marzo anche la possibilità di non aderire alloparziale. Nuova opportunità per i Comuni che decidono di aderire allodellesotto i 1000 euro. Il decreto milleproroghe concede la possibilità di annullare integralmente le. In questo caso il Comune dovrà dire “si” (con appositi moduli pubblicati sul sito dell’Agenzia della Riscossione). Inoltre è possibile, sempre per i Comuni, entro il 31 marzo dire invece di “no” alloparziale che è ...

Una nuova chance per i Comuni che decidono di aderire allo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro. Il decreto milleproroghe concede infatti ...