Stralcio cartelle fino a 1000 euro, da oggi si parte: ecco come fare (Di lunedì 6 marzo 2023) Da oggi si parte con lo Stralcio cartelle fino a mille euro di debito: la misura, detta anche rottamazione quater, consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, a partire da oggi 6 marzo è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie ...

