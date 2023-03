Stralcio cartelle esattoriali 2023 sotto i 1.000 euro, arriva la modifica delle Entrate su cancellazione parziale o integrale: cosa cambia e come fare (Di lunedì 6 marzo 2023) Stralcio cartelle esattoriali 2023 sotto i 1.000 euro, arriva la modifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione: ecco cosa cambia e come fare. La modifica riguarda i Comuni che decidano di aderire allo Stralcio parziale o integrale dei debiti fiscali mini – entro i 1.000 euro – secondo quanto prevede il decreto “Milleproroghe”. Per l’adesione allo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023)i 1.000ladell’Agenzia– Riscossione: ecco. Lariguarda i Comuni che decidano di aderire allodei debiti fiscali mini – entro i 1.000– secondo quanto prevede il decreto “Milleproroghe”. Per l’adesione allo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Cartelle fino a mille euro, ora i Comuni possono decidere per lo stralcio integrale - rotaruchristina : RT @romatoday: Stralcio dei debiti fino a mille euro, le condizioni per non pagare - TheCarrese : RT @romatoday: Stralcio dei debiti fino a mille euro, le condizioni per non pagare - UnioneSarda : #Sardegna - Cartelle fino a 1000 euro, i Comuni possono decidere lo stralcio integrale - italiatg24 : Cartelle esattoriali, stralcio integrale debiti fino a 1.000 euro: ultime news -