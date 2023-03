Stragi stradali nei weekend, gia' 195 morti nei primi mesi dell'anno (Di lunedì 6 marzo 2023) Marzo e' appena cominciato e sulle strade italiane sono gia' morte quasi 200 persone nei fine settimana. I numeri della oramai consueta e triste strage sono dell'Asaps, associazione amici e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Marzo e' appena cominciato e sulle strade italiane sono gia' morte quasi 200 persone nei fine settimana. I numeria oramai consueta e triste strage sono'Asaps, associazione amici e ...

