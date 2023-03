Strage migranti, Meloni: «Troppi errori, troppe leggerezze» e convoca Piantedosi (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo giorni di silenzi sulla Strage dei migranti di Cutro, la premier Giorgia Meloni – rientrata dalla missione in India ed Emirati – avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. «Troppi errori, troppe leggerezze»: così si sarebbe sfogata con i suoi. Per questo, ha convocato per le prossime ore a Palazzo Chigi Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno nell’occhio del ciclone per i suoi commenti sul naufragio e su cui si addensano voci di sostituzione. Ma c’è di più: Meloni chiederà al ministro dell’Interno di rimettere nel cassetto il pacchetto di norme mutuate dai decreti Salvini, quelle che prevedono una stretta sull’accoglienza dei migranti. Nel Consiglio dei ministri che si terrà in Calabria ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo giorni di silenzi sulladeidi Cutro, la premier Giorgia– rientrata dalla missione in India ed Emirati – avrebbe deciso di prendere in mano la situazione. «»: così si sarebbe sfogata con i suoi. Per questo, hato per le prossime ore a Palazzo Chigi Matteo, il ministro dell’Interno nell’occhio del ciclone per i suoi commenti sul naufragio e su cui si addensano voci di sostituzione. Ma c’è di più:chiederà al ministro dell’Interno di rimettere nel cassetto il pacchetto di norme mutuate dai decreti Salvini, quelle che prevedono una stretta sull’accoglienza dei. Nel Consiglio dei ministri che si terrà in Calabria ...

