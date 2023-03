Strage in mare, "la prossima settimana": voci sulla decisione in procura (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul naufragio di Cutro, costato la vita a 70 persone, continua a muoversi la procura di Crotone. Si apprende ora, nella mattinata di lunedì 6 marco, che potrebbe svolgersi la prossima settimana l'incidente probatorio chiesto dalla procura di Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone affondato lo scorso 26 febbraio al largo di Steccato di Cutro. Come detto, le vittime accertate sono 70, il bilancio si è ulteriormente aggravato sabato 4 marzo. Ma sono molti i dispersi, tanto da rendere impossibile, ad ora, stabilire con certezza quante vite siano state spezzate nella tragedia. Tornando all'incidente probatorio, dalla procura di Crotone filtra che simili tempistiche sono necessarie per consentire la notifica a tutte le parti in causa, tra le quali anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Sul naufragio di Cutro, costato la vita a 70 persone, continua a muoversi ladi Crotone. Si apprende ora, nella mattinata di lunedì 6 marco, che potrebbe svolgersi lal'incidente probatorio chiesto dalladi Crotone al Gip per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone affondato lo scorso 26 febbraio al largo di Steccato di Cutro. Come detto, le vittime accertate sono 70, il bilancio si è ulteriormente aggravato sabato 4 marzo. Ma sono molti i dispersi, tanto da rendere impossibile, ad ora, stabilire con certezza quante vite siano state spezzate nella tragedia. Tornando all'incidente probatorio, dalladi Crotone filtra che simili tempistiche sono necessarie per consentire la notifica a tutte le parti in causa, tra le quali anche ...

