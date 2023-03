**Strage Erba: giudice condanna Azouz, dovrà risarcire i fratelli Castagna** (Di lunedì 6 marzo 2023) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Azouz Marzouk, l'uomo che nella strage di Erba ha perso il figlio Youssef e la moglie Raffaella Castagna, è stato condannato dal giudice monocratico di Como Veronica Dal Pozzo per diffamazione a 2 anni e 6 mesi e dovrà risarcire con 70 mila euro (35mila euro ciascuno), Giuseppe e Pietro Castagna, fratelli di una delle vittime della furia di Olindo Romano e Rosa Bazzi. La condanna riguarda un articolo pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito 'il24.it' in cui l'uomo intervistato sosteneva che "chi ha ucciso voleva l'eredità di mia moglie". Parole rilasciate nonostante la condanna all'ergastolo passata in giudicato per la strage dell'11 dicembre 2006. Quel giorno nella corte di via Diaz a Erba ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Milano, 6 mar. (Adnkronos) -Marzouk, l'uomo che nella strage diha perso il figlio Youssef e la moglie Raffaella Castagna, è statoto dalmonocratico di Como Veronica Dal Pozzo per diffamazione a 2 anni e 6 mesi econ 70 mila euro (35mila euro ciascuno), Giuseppe e Pietro Castagna,di una delle vittime della furia di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lariguarda un articolo pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito 'il24.it' in cui l'uomo intervistato sosteneva che "chi ha ucciso voleva l'eredità di mia moglie". Parole rilasciate nonostante laall'ergastolo passata in giudicato per la strage dell'11 dicembre 2006. Quel giorno nella corte di via Diaz a...

