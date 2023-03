Strage di Cutro, l'ex console del porto di Crotone: "L'ammiraglio mi ha detto, li abbiamo ammazzati noi" (Di lunedì 6 marzo 2023) L’uomo che parla nell’audio è stato console del porto di Crotone fino al 1995. “I migranti si potevano salvare tranquillamente, ma bisognava intervenire subito”. di Giuseppe Legato Leggi su lastampa (Di lunedì 6 marzo 2023) L’uomo che parla nell’audio è statodeldifino al 1995. “I migranti si potevano salvare tranquillamente, ma bisognava intervenire subito”. di Giuseppe Legato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - Avvenire_Nei : Strage in mare. Una #Croce con i legni del barcone di #Cutro - repubblica : Strage di Cutro, adesso finiscono sotto accusa pure i ritardi nei soccorsi a terra: 'Persi trenta minuti decisivi'… - rtl1025 : ?? Strage di #Cutro, la Procura apre un fascicolo di indagine, #Mattarella: 'Il cordoglio si tramuti in scelte concr… - Alex_Bruzzi1975 : RT @TV2000it: #Migranti, monito di #Mattarella sulla strage di #Cutro: 'il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte… -