Storia diplomatica: Costantino Nigra (Di lunedì 6 marzo 2023) Che dire di Costantino Nigra! Fu um uomo, dai più, quasi dimenticato nel nostro paese ma che ebbe un ruolo veramente importante nella unificazione italiana. Tant’è che l’ASSDIPLAR , associazione nazionale che riunisce i diplomatici italiani a riposo, è intitolata a colui che è considerato il primo diplomatico che si adoperò per l’Unità nazionale, Costantino Nigra. Questa titolazione ci fa capire la rilevanza che questa figura di patriota italiano ha avuto nella nascita e nello sviluppo del nostro paese e nell’affermazione della diplomazia italiana di tutti i tempi . Scriveva di lui il Ministro del Secondo Impero francese Emile Olivier nel 1871:“Nigra riuniva ad una grazia e flessibilità seducente la più chiara fermezza di spirito. Quando si negoziava con lui, in un primo momento si sarebbe potuto ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) Che dire di! Fu um uomo, dai più, quasi dimenticato nel nostro paese ma che ebbe un ruolo veramente importante nella unificazione italiana. Tant’è che l’ASSDIPLAR , associazione nazionale che riunisce i diplomatici italiani a riposo, è intitolata a colui che è considerato il primo diplomatico che si adoperò per l’Unità nazionale,. Questa titolazione ci fa capire la rilevanza che questa figura di patriota italiano ha avuto nella nascita e nello sviluppo del nostro paese e nell’affermazione della diplomazia italiana di tutti i tempi . Scriveva di lui il Ministro del Secondo Impero francese Emile Olivier nel 1871:“riuniva ad una grazia e flessibilità seducente la più chiara fermezza di spirito. Quando si negoziava con lui, in un primo momento si sarebbe potuto ...

