Storia dei Pooh: la band più iconica e amata della musica pop italiana (Di lunedì 6 marzo 2023) Life&People.it La loro ospitata all'ultimo Festival di Sanremo è stata apprezzata da tutti. Con un pirotecnico medley, i Pooh, una delle band più importanti della Storia musicale italiana hanno fatto sognare ancora una volta tutto il Paese: un rock di qualità e innumerevoli canzoni che rimarranno impresse nella nostra memoria per sempre. E la festa continuerà la prossima estate con due scoppiettanti concerti organizzati allo stadio Olimpico di Roma e a Milano San Siro. Ripercorriamo il percorso del gruppo, da cinquant'anni sulla cresta dell'onda tra gioie, abbandoni, lacrime e tanta, tantissima musica. I primi passi Il cammino dei Pooh parte a Casalecchio Di Reno, nel bolognese, con un asset completamente diverso rispetto a ...

