Steven Spielberg sugli UFO | “Non siamo soli nell’universo”

(Di lunedì 6 marzo 2023)ha detto la sua, con ironia, sul fenomeno degli UFO, gli oggetti volanti non identificati, che nella cultura popolare sono spesso associati a invasioni di popolazioni aliene; nel corso della lunga intervista con Stephen Colbert, al regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo, è stato chiesto un commento sui recenti avvistamenti di strani oggetti nei cieli statunitensi (il caso certamente più famoso è quello del pallone spia cinese abbattuto circa un mese fa); la risposta è possibilista, e apre ad alcune riflessioni: “Io non credo che l’uomo sia solo: io, personalmente, non ho mai visto un UFO, magari l’avessi visto; ma il senso di segretezza che vela tutti questi avvistamenti, e la mancanza di trasparenza… credo che qualcosa ci sia, in ballo, e vada indagato con la massima diligenza del ...

The Fabelmans di ha ottentuo sette nomination (tra cui miglior film e miglior regia). Infine, Avatar: The Way of Water con quattro nomination.

Steven Spielberg è uno che quanto a UFO e alieni sa decisamente il fatto suo. Il leggendario cineasta hollywoodiano ha firmato classici del genere come ...