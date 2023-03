Steven Spielberg e le teorie sugli avvistamenti di UFO: "E se fossero umani provenienti dal futuro?" (Di lunedì 6 marzo 2023) Steven Spielberg, regista di Incontri ravvicinati del terzo tipo, si è soffermato sugli UFO commentando alcune teorie in merito a quanto accaduto nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Steven Spielberg ha alcune teorie in merito a quanto accaduto nelle ultime settimane negli Stati Uniti, eventi che secondo alcuni confermerebbero l'esistenza degli UFO. Oggetti volenti non identificati sono infatti stati abbattuti, ma cosa si cela dietro ciò secondo il regista? Come riportato da Indiewire, in America sono stati avvistati alcuni oggetti non identificati tra i cieli, poi abbattuti dall'esercito americano che non ha rilasciato dichiarazioni, o chiarimenti, in merito. In molti hanno quindi lanciato le proprio teorie in giro per il mondo. Tra loro anche ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023), regista di Incontri ravvicinati del terzo tipo, si è soffermatoUFO commentando alcunein merito a quanto accaduto nelle ultime settimane negli Stati Uniti.ha alcunein merito a quanto accaduto nelle ultime settimane negli Stati Uniti, eventi che secondo alcuni confermerebbero l'esistenza degli UFO. Oggetti volenti non identificati sono infatti stati abbattuti, ma cosa si cela dietro ciò secondo il regista? Come riportato da Indiewire, in America sono stati avvistati alcuni oggetti non identificati tra i cieli, poi abbattuti dall'esercito americano che non ha rilasciato dichiarazioni, o chiarimenti, in merito. In molti hanno quindi lanciato le proprioin giro per il mondo. Tra loro anche ...

