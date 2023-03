Stefano Gaudioso Tramonte racconta l’evoluzione di Corneliani

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 6 marzo 2023) Gli anni 30 sono quelli che vedono la nascita di, grazie al visionario spirito imprenditoriale di Alfredo, uno dei pionieri italiani della moda maschile, che inizia una produzione artigianale di impermeabili e capi spalla, riscuotendo in breve tempo ampi consensi. La produzione verrà interrotta a causa della seconda guerra mondiale e, terminato il conflitto, saranno i figli, Claudio e Carlo Alberto, nel 1958 a fondare laSpa, dotandola di una dimensione e di un’identita? che la connoteranno nel corso degli anni, come una delle massime realta? italiane d’eccellenza e punto di riferimento internazionale nel settore dell’abbigliamento maschile. Nel 2016 Investcorp, società di private equity con oltre 30 anni di investimenti di successo in aziende ad alto potenziale, acquisisce la maggioranza del capitale, ...