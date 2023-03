State organizzando il prossimo week end: attenzione al meteo (Di lunedì 6 marzo 2023) I prossimi giorni saranno votati a una certa variabilità meteo con qualche pioggia in un contesto sempre mite che toccherà il suo apice nel fine settimana: ecco cosa dobbiamo aspettarci Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) I prossimi giorni saranno votati a una certa variabilitàcon qualche pioggia in un contesto sempre mite che toccherà il suo apice nel fine settimana: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annoyoso : state organizzando un attentato? @LilJackonwski - matteo_zerbi : @atm_informa Voi vi state organizzando per garantire il servizio? Vi aiuto se volete - Mary7621994365 : @DSantanche Ma mica vi state organizzando per il salone del disgusto?fatto di cimici,cavallette,scarafaggi ecc ecc.... - giocor2 : #gfvip hanno zero professionalità ma state organizzando il night ma che cazzo vi alzate a fare , ma questi verament… - sfesta69 : @PDGrosseto Compagne/i cosa state organizzando contro quella vergogna di sindaco che vi trovate?? #dimissioni… -