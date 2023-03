Stasera in tv c’è Prova a prendermi | se Tom Hanks dà la caccia a Leonardo DiCaprio

Leggi su amica

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto quello che c’è da sapere su(2002), il film di Steven Spielberg cone Tomin tv. Una storia così non poteva che finire in un film. Eppure è (quasi) tutto vero.in tv su Iris alle 21.10 va in onda(2002). Un classico formato Steven Spielberg. Con una coppia di attori inedita ma superba:e Tom. Ecco perché, secondo noi, è il film da vedere in televisione questa sera. La trama diAdattamento del romanzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr., il film di Spielberg segue la parabola di un giovane capace di truffare ...