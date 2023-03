Startup, in Italia 10mila in meno nel 2022 (Di lunedì 6 marzo 2023) Un dato peggiore anche del primo calo avvenuto nel 2019, dopo un trend positivo durato 15 anni. A rischio circa 2,5 miliardi di fatturato e 27 mila posti di lavoro in meno Leggi su wired (Di lunedì 6 marzo 2023) Un dato peggiore anche del primo calo avvenuto nel 2019, dopo un trend positivo durato 15 anni. A rischio circa 2,5 miliardi di fatturato e 27 mila posti di lavoro in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... startup_italia : Mercedes-Benz annuncia la costruzione di una #gigafactory in Germania: «Con un tasso di riciclo superiore al 96%, q… - StartUP__News : #startup #imprese #economia Nel 2022 in Italia sono nate 89.192 nuove imprese, il 10,6% in meno rispetto al 2021 e… - guidoscorza : Le #cosedegarante si arricchiscono di una nuova rubrica, Privacy weekly, tutti i venerdì su @startup_italia. Uno sp… - startup_italia : Ecco le 20 #startup che partecipano ai #MilanoMatchingDays, dal 6 al 10 marzo. Un'occasione per conoscere l'ecosist… - DailyESGnews : Cerved: 10,6% in meno di start up in Italia nel 2022, rischi per l'occupazione #Social, analisi, Cerved, occupazio… -